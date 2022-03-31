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«Хуже уже не будет»: политолог назвала последствия вхождения Южной Осетии в состав России

Анна Михалюк

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В мире
«Хуже уже не будет»: политолог назвала последствия вхождения Южной Осетии в состав России
Фото: Посольство Республики Южная Осетия

Глава Южной Осетии объявил о намерении республики войти в состав России. Юридические шаги республика предпримет в ближайшее время.

Инна Литвиненко, кандидат экономических наук, политолог в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие перспективы и последствия могут возникнуть и как себя будут вести другие страны.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Перспективы и последствия вхождения Южной Осетии в состав России

— Это своевременная инициатива как с политической, так и с экономической точки зрения. Это идет в копилку России, что Южная Осетия хочет объединиться. Более 90 процентов населения Южной Осетии хотят вступить в РФ. Это попытка увенчается успехом, — сказала политолог.

Данный вопрос был заморожен еще в 2008 году, но на данный момент и народ Южной Осетии, и население РФ готовы к объединению. При этом отношения с Грузией сейчас, по словам политолога, находятся в более благоприятном состоянии, чем раньше, но они могут ухудшиться.

— Турция в данном вопросе постарается соблюсти нейтралитет. Это большая выгода для бизнеса и экономики. Усиление охлаждения взаимоотношений с Грузией возможно. В отношении РФ предприняты абсурдные санкции, которые продолжаются. Чего нам еще ожидать? Что может быть хуже? Пика ситуации мы достигли, — считает Литвиненко.

Она подчеркнула, что Россия, помимо территории, получит население республики в качестве налогоплательщиков, а также возможность выйти на новый рынок для отечественных компаний.

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