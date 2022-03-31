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Ефимов: Правительство Москвы запустило мониторинг финансовой системы города

Александр Афонин

Город
Ефимов: Правительство Москвы запустило мониторинг финансовой системы города
Фото: Пресс-служба

Правительство столицы запустило мониторинг финансовой системы города, который затронет все ведущие банки. На основании полученных данных будут приниматься решения по эффективности мер поддержки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 31 марта.

— Сейчас мы выстраиваем систему оперативного сотрудничества с банками, чтобы вместе устранять все сложности, из-за которых выдача льготных кредитов может замедляться, — приводит его слова Telegram-канал «Экономика Москвы».

Он отметил, что в начале марта банки серьезно снизили темпы кредитования в потребительском сегменте и в отношении бизнеса. Свободные средства, по мнению Ефимова — это главный запрос бизнеса, который сейчас перестраивает логистические цепочки и модернизирует свои производства для обеспечения импортозамещения. Он заключил, что отсутствие оборотных средств может приводить к затормаживанию или остановке бизнеса, а перезапуск процессов займет много времени.

29 марта Владимир Ефимов сообщил о начале приема заявок промышленных предприятий на компенсацию процентов по кредитам.

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