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Сурдопереводчики начнут работать в московской службе «112»

Александр Афонин

Город
Сурдопереводчики начнут работать в московской службе «112»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В службе «112» начнут работать специалисты со знанием языка жестов для приема вызовов. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

— Система «112» набирает специалистов со знанием жестового языка для приема вызовов. Как только в каждой дежурной смене появится свой сурдопереводчик, Служба сможет напрямую принимать звонки от глухонемых, — сказано в сообщении.

Сейчас слабослышащие и немые люди могут вызвать экстренные службы двумя способами. Первый — отправить СМС-сообщение на номер 112.

Необходимо обязательно написать: «Я неслышащий», уточнить, что случилось, а также указать полный адрес, имя и фамилию. Оператор может задать уточняющие вопросы.

Второй — позвонить в любой действующий центр сурдопереводчиков, например, в Московскую городскую организацию Всероссийского общества глухих, и с помощью жестового языка объяснить, какая помощь требуется. Сотрудник вскоре свяжется со службой «112».

9 марта центры госуслуг «Мои документы» напомнили москвичам об услугах перевода на жестовый язык.

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