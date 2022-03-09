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Москвичам напомнили об услугах перевода на жестовый язык в центрах госуслуг

Араз Салехов

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Москвичам напомнили об услугах перевода на жестовый язык в центрах госуслуг
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Центры госуслуг «Мои документы» в Москве уже на протяжении пяти лет предоставляют услуги видеоудаленного перевода на русский жестовый язык для посетителей с нарушением слуха. Данная инициатива дает возможность слабослышащим людям беспрепятственно получать все необходимые государственные услуги.

У гражданина в любом из центров госуслуг будет возможность оформить компенсацию за услуги по переводу на русский жестовый язык (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), которые были получены за счет собственных средств.

— Специалист центра связывается с оператором диспетчерской службы — переводчиком русского жестового языка, который помогает посетителю в решении его проблемы. С помощью данного сервиса горожане могут оформить самые важные документы, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В 2021 году специалисты столичных офисов «Мои документы» сумели провести порядка 600 консультаций в видеоформате. Подобная услуга для жителей столицы стала доступной в прошлом году.

Услуги Министерства юстиции России стали доступны в московских офисах государственных услуг «Мои документы» 23 августа 2021 года. За этот период более тысячи москвичей смогли обратиться за такими услугами.

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