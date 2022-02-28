Около 600 консультаций в видео-формате провели сотрудники центров госуслуг в Москве

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Специалисты столичных офисов «Мои документы» провели порядка 600 консультаций в видео-формате. Такая услуга стала доступна для горожан в 2021 году.

Так, во время онлайн-встреч сотрудники центров госуслуг помогают обратившимся с оформлением более чем 200 услуг. Например, жители Москвы могут подробнее узнать об оформлении свидетельства о рождении, пенсии, регистрации недвижимости, оформлении загранпаспорта, социальной карты, СНИЛС и полиса ОМС.

Чтобы получить консультацию, необходимо на портале mos.ru в разделе «Услуги» кликнуть на сервис «Документы», после выбрать «Запись на консультацию и личный прием в онлайн‑формате», а затем нажать на «Видеоконсультацию в центрах госуслуг». Также обратившемуся необходимо забронировать удобную дату и время и указать адрес электронной почты, куда отправят ссылку на видео-консультацию.

Онлайн-встречи проводят с 10:00 до 20:00, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Услуги Министерства юстиции России стали доступны в столичных офисах государственных услуг «Мои документы» 23 августа прошлого года. За это время более тысячи москвичей обратились за такими услугами. Физические лица теперь могут получить в центрах удостоверение подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати, а также обратиться за получением апостиля на официальных документах. Госпошлина за последнюю услугу составляет 2,5 тысячи рублей.