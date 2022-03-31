Дорожные службы Москвы не испытывают проблем с запчастями из-за санкций

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Столичные дорожные службы не испытывают проблем с запчастями и ремонтом техники, ведь она на 95 процентов произведена в России. Об этом сообщил в четверг, 31 марта, руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

— В связи с санкциями мы не испытываем никаких проблем, потому что 95 процентов техники ГБУ «Автомобильные дороги» и вообще по всем «Жилищникам» в округах — это отечественная техника, — приводит слова Орешкина агентство городских новостей «Москва».

Орешкин добавил, что все запчасти для ремонта техники производятся в России.

5 марта ГБУ «Автомобильные дороги» рассказали москвичам, что около двух тысяч единиц подметально-вакуумной техники регулярно очищают столицу от загрязнений и пыли. Спецмашины используют при уборке проезжей части дорог, тротуаров и пешеходных зон.

Особое внимание уделяется участкам Кутузовского, Ленинского и Ленинградского проспектов, также техника курсирует на Тверской улице, около Садового кольца и Третьего Транспортного кольца.