Экс-чиновники МЧС осуждены за нецелевое расходование госбюджета

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Бывших директоров департаментов МЧС России Ахмадеев Раис и Томашов Александр осудили за нецелевое расходование бюджета. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда.

Суд приговорил экс-руководителя финансово-экономического департамента МЧС Раис Ахмадеев к наказанию в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Он признан виновным в нецелевом расходовании бюджетных средств.

— На основании части 5 статьи 72 УК РФ с учетом срока задержания и содержания Ахмадеева под стражей, а также под домашним арестом, ему смягчено наказание в виде штрафа до 250 тысяч рублей, — уточнил пресс-секретарь суда.

Что касается второго фигуранта дела, Александр Томашов также признан виновным в совершении аналогичного преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа 450 тысяч рублей. Однако при учете срока задержания и содержания его под стражей, суд снизил сумму штрафа до 200 тысяч рублей.

По данным СМИ, экс-руководители департаментов МЧС России обвиняются в том, что они расходовали более 1, 7 миллиардов рублей из федерального бюджета. Эти средства были предназначены для финансирования государственного контракта.

— Речь идет о закупке самолетов Бе-200, но новая спецтехника так и не была поставлена, а бюджетные средства были потрачены на покупку другой спецтехники для МЧС — автомобилей, вертолетов Ми-8, — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

29 марта сообщалось, что перед судом предстанут бывшая сотрудница налоговой службы с сообщником, обвиняемые в совершении коррупционных преступлений.