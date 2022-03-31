Загрутдинов сообщил, что на западе Москвы появится учебный корпус

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

улица Академика Анохина, владение 40, корпус 2 Карта всех событий

В 2023 году новый учебный корпус появится в районе Тропарево-Никулино. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершены подготовительные работы по строительству учебного корпуса на 350 мест в районе Тропарево-Никулино. В настоящее время специалисты приступили к устройству свай, — сообщил он.

На первом этаже здания разместятся многофункциональный зал на 214 человек, столовая и медицинский блок. На втором — информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, учебный кабинет основ и принципов программирования, шахматный кружок, IT-полигон, а также специализированный учебный кабинет естествознания.

На третьем этаже будут расположены кабинеты иностранного языка, академический лабораторно-исследовательский комплекс, учебные кабинеты физики, химии, биологии и зона рекреации. Учреждение будет построено по адресу улица Академика Анохина, владение 40, корпус 2.

29 марта Рафик Загрутдинов сообщил, что до конца 2022 года планируется завершение строительство детско-взрослой поликлиники на юге Москвы.