Дептранс рассказал о продлении ряда маршрутов электробусов в Москве

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Со 2 апреля продлеваются маршруты электробусов на Садовом кольце и на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 31 марта.

С начала апреля маршрут № 239 продлевается до метро «Маяковская». Транспорт будет ходить чаще и по западной части Садового кольца.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Остановка «Новый Арбат» начала работу для маршрутов № 220 и с910. Маршрут № с511 продлевается до Звездного бульвара. При этом со Звездного бульвара будет удобнее добираться до метро «Марьина Роща» и в центр, передает ведомство.

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 марта сообщил, что масштабный этап капитального ремонта конечных станций маршрутов автобусов и электробусов завершили в столице. Подобная инициатива улучшает условия труда водителей автобусов и электробусов. Около четырем тысячам водителей Мосгортранса и около тысячи водителей коммерческих перевозчиков ежедневно смогут пользоваться удобствами новых и отремонтированных конечных станций.