Фермер рассказала, не поздно ли начать выращивать рассаду

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Фермер Евгения Степшина сообщила, что хотя до лета остается всего два месяца, еще не поздно попробовать себя в роли садовода и вырастить рассаду. Можно начать с самых популярных культур.

— Особенностей никаких нет, все как обычно. Сажайте помидоры, еще не поздно, да и перцы еще можно сажать. Какие-нибудь скороспелые взять, — порекомендовала фермер в комментарии «Невским новостям».

Она отметила, что те, кто хочет побыстрее получить урожай, уже давно пикируют рассаду. Пикировка — это пересадка сеянцев в другие емкости, в которых они будут пребывать до момента переноса на постоянное место развития, например, на тепличные, парниковые грядки или в открытый грунт.

Работать же на самом грунте пока рано, так как еще не сошел снег, и существует вероятность ночных заморозков.

Эксперты также отмечают, что в настоящее время выросли цены на семена различных растений — примерно на 20 процентов.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны, кандидата сельскохозяйственных наук Октябрины Ганичкиной, когда нужно высаживать картофель, как за ним ухаживать, чтобы летом лакомиться вкусными блюдами.