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Циклон «Катарина» принесет в столицу аномальные осадки

Александр Афонин

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Циклон «Катарина» принесет в столицу аномальные осадки
Фото: Валентин Савельев, Вечерняя Москва

Средиземноморский циклон «Катарина» принесет в Москву в выходные аномальное количество осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 31 марта.

— Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, в пятницу накроет обложными осадками в разной фазе Черноземье и юг Центральной России, а в первый выходной доберется и до Москвы. В результате, только за субботу на столицу обрушится до 12-14 миллиметров мокрого снега, — рассказал метеоролог.

Тишковец отметил, что снег продолжится и в ночь на воскресенье. Выпадет еще до семи миллиметров, после чего заметно ослабеет.

В столице ожидается до 45 процентов месячной нормы осадков. На юге и юго-востоке Подмосковья вечером в субботу и в ночь на воскресенье прогнозируются ледяные дожди с коркой льда не менее пяти-десяти миллиметров.

Температура воздуха в выходные ночью составит ноль-минус пять, днем — минус два-плюс три градуса. Метеоролог отметил, что из-за порывов ветра до 10-15 метров в секунду и высокой влажности будет казаться, что на улице на пять-шесть градусов холоднее, чем есть на самом деле, передает РИА Новости.

30 марта главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичный регион вернется тепло.

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