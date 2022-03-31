«Такой красавчик»: фото Арзамасовой с подросшим сыном оценили в Сети

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российская актриса Елизавета Арзамасова поделилась в соцсетях фотографией с подросшим сыном.

Под снимком актриса написала: «Лева — это клево». На фото актриса без макияжа сидит и обнимает сына, который предстал с удивленным лицом. Малыш одет в белое боди с принтом машинки. Волосы его уложены аккуратно в одну сторону. Поклонники, увидев малыша, сразу решили, что он — копия матери. Это отмечал и сам Илья Авербух.

Фото: Telegram / Арзамасова Лиза

«Сразу видно, в кого такой красавчик!»; «Как же похожи, Лизонька! Счастья и добра!»; «Такие глаза! Будущий композитор, а возможно, и режиссер. Но то, что у него судьба будет связана с творчеством, это точно», — подписали фото поклонники.

Свою личную жизнь актриса стала афишировать не сразу. Лишь два года назад, когда ее роман с Ильей Авербухом перерос в серьезные отношения. Не так давно пара стала родителями, у них растет сын Лев. В последнее время Арзамасова стала часто выходить с супругом в свет и даже выступала с ним на льду.

Ранее актриса поделилась семейными кадрами со своим супругом и сыном Львом. На видео актриса сообщила о том, что они с сыном ждут дома главу семейства. В то время как Авербух был в Пекине на Олимпиаде. Семья скучает по главе семейства и шлет ему милые кадры.