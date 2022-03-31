Новый производственный комплекс появится в Зеленограде

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Зеленоград, улица Академика Валиева Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект производственного комплекса на улице Академика Валиева в Зеленограде. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя ведомства Сергей Кузнецов.

— Стены комплекса облицуют светло-синими алюминиевыми панелями и терракотовыми плитами. Последние решено использовать в двух вариантах: гладком и шероховатом, что позволит создать на фасаде абстрактный рисунок. За счет большого процента остекления внутри будет много света, — поделился архитектор.

Кузнецов добавил, что ярким элементом станет логотип бренда, выполненный из нержавеющей стали. Внутренняя планировка здания спроектирована для организации непрерывного цикла производства медицинских приборов и оборудования для радиационного контроля.

В здании помещения разделены на четыре блока: производственные и лабораторные отделы, складские, административные, а также бытовые. На территории комплекса организуют удобные пешеходные дорожки с мощением гранитными плитами, а также места отдыха с газоном.

30 марта Москомархитектура согласовала проект общежитий для студентов и научных сотрудников МГТУ имени Баумана.