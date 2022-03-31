Двое неизвестных похитили у пенсионера в Москве восемь миллионов рублей

Кадр из фильма Карты, деньги, два ствола

Двое неизвестных 30 марта совершили нападение на пенсионера в столице. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных в черных медицинских масках открыто похитили рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме восьми миллионов рублей, и скрылись, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что неизвестные распылили потерпевшему в лицо баллончик с неизвестной жидкостью. Затем они, как уточняется, стали угрожать ему ножом.

Пенсионер при этом не обращался за медицинской помощью. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

29 марта заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в Москве выкрали из автомобиля ящик с деньгами. Сумма ущерба оставила 2 370 500 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».