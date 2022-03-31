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Первый этап модернизации Кутузовского газопровода-дюкера завершен

Александр Афонин

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Первый этап модернизации Кутузовского газопровода-дюкера завершен
Фото: Мосгаз

В Москве завершили первый этап масштабной модернизации Кутузовского газопровода-дюкера. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгаза в четверг, 31 марта.

— Проект реконструкции, разработанный собственными силами предприятия, обеспечит сохранность экологической системы: благодаря технологии микротоннелирования весь комплекс работ ведется в твердом грунте, не затрагивая русло реки, — говорится в сообщении.

Второй этап работ включает в себя прокладку газопровода под действующей веткой метрополитена. Так, на рельсы устанавливаются рельсостраховочные пакеты, которые служат поддерживающими элементами.

Отмечается, что на протяжении работ ведется непрерывный геодезический мониторинг положения рельсов. Кутузовский дюкер необходим для обеспечения газом районов Пресненский, Хорошево-Мневники и Хорошевский.

Кроме того, он является частью кольцевого газопровода среднего давления. Специалисты отмечают, что данный дюкер является одним из наиболее сложных в столице: деловой центр «Москва-Сити», две линии метро и другие объекты городской инфраструктуры формируют большой узел инженерных коммуникаций в районе реконструкции.

24 марта Мосгаз сообщил, что завершено обновление более 2,6 километра газопроводов на западе Москвы.

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