Первые в мире электрические круглогодичные суда запустят летом в Москве

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Этим летом в столице планируется запуск первых в мире круглогодичных речных судов. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу — новые речные суда должны соответствовать самым высоким стандартам безопасности, комфорта и экологичности. Круглогодичные электрические речные трамваи — российского производства, за их изготовление и эксплуатацию отвечает подрядчик, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

В настоящее время их собирает в Санкт-Петербурге АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» по 15-летнему контракту. Отмечается, что, согласно контракту, подрядчик должен обеспечить сборку, поставку и обслуживание электрических речных судов.

По словам Ликсутова, одно судно способно перевозить 50 человек. На борту для обеспечения комфортной поездки спроектированы удобные сиденья и столики, панорамные окна, два санузла, широкие проходы, Wi-Fi и USB-слоты, а также места для велосипедов и самокатов. Суда будут на 100 процентов экологичными и без вредных выхлопов в окружающую среду, приводит слова Ликсутова Telegram-канал департамента.

29 марта Ликсутов сообщил, что в столице создали более тысячи рабочих мест для строительства новых водных трамваев.