Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первые в мире электрические круглогодичные суда запустят летом в Москве

Александр Афонин

Город
Первые в мире электрические круглогодичные суда запустят летом в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Этим летом в столице планируется запуск первых в мире круглогодичных речных судов. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу — новые речные суда должны соответствовать самым высоким стандартам безопасности, комфорта и экологичности. Круглогодичные электрические речные трамваи — российского производства, за их изготовление и эксплуатацию отвечает подрядчик, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

В настоящее время их собирает в Санкт-Петербурге АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» по 15-летнему контракту. Отмечается, что, согласно контракту, подрядчик должен обеспечить сборку, поставку и обслуживание электрических речных судов.

По словам Ликсутова, одно судно способно перевозить 50 человек. На борту для обеспечения комфортной поездки спроектированы удобные сиденья и столики, панорамные окна, два санузла, широкие проходы, Wi-Fi и USB-слоты, а также места для велосипедов и самокатов. Суда будут на 100 процентов экологичными и без вредных выхлопов в окружающую среду, приводит слова Ликсутова Telegram-канал департамента.

29 марта Ликсутов сообщил, что в столице создали более тысячи рабочих мест для строительства новых водных трамваев.

Читайте также:
Максим Ликсутов Москва Корабли
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте