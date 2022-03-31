Победители торгов возведут спорткомплексы в четырех округах Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Победители городских торгов возведут в столице четыре новых спорткомплекса. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 31 марта.

— Москва проводит аукционы на право размещения некапитальных спортивных объектов с 2020 года. По итогам торгов арендаторы получают участок и право возвести на нем некапитальные конструкции без фундамента, что менее затратно и гораздо быстрее для запуска бизнес-проекта, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что в марте 2022 года в городе были реализованы права на размещение четырех спортивных комплексов в Восточном, Юго-Восточном, Западном и Троицком округах. Общая площадь их территорий составляет 2,64 гектара, а договоры с победителями заключат на 49 лет.

Застройщикам будет необходимо согласовать со столичным департаментом спорта дизайн здания, а также архитектурные и конструктивные решения. После окончания строительства инвестор получит заключение Москомспорта о соответствии требованиям.

Документ затем нужно будет направить в департамент городского имущества. По условиям договора, объекты должны быть построены в течение года, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 марта началась инженерная подготовка перед благоустройством территории спорткомплекса «Авангард» на востоке Москвы.