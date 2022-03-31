Первый в 2022 году этап проекта «Открой#Моспром» прошел в марте

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Первый в этом году этап проекта «Открой#Моспром» прошел в столице с 14 по 19 марта, за это время 1,7 тысячи человек посетили свыше 80 экскурсий на 20 предприятиях города. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в четверг, 31 марта.

— В общей сложности в нем приняли участие более трех тысяч человек. Таким образом, за неделю на 20 столичных производствах побывали 1,7 тысячи человек. И свыше 1,5 тысячи состязались в интеллектуальной игре, посвященной работе промышленного сектора города, — рассказал он.

По словам Овчинского, в интеллектуальном батле «Квиз, плиз!» приняли участие 229 команд: 54 из них играли офлайн, а 175 — онлайн. Кроме того, некоторые экскурсии провели известные персоны. Так, телеведущий Сергей Малоземов сопровождал всех желающих по предприятиям столичной особой экономической зоны «Технополис «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что онлайн-помощник для туристов Russpass с апреля 2022 года будет выступать в качестве единой платформы для бронирования отелей на всей территории России.

Russpass организует прямые продажи на сервисе — операторы рынка смогут напрямую сотрудничать с туристическим помощником, что позволит им своевременно управлять номерным фондом и тарифами.