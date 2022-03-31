Икону стоимостью почти 300 тысяч рублей украли в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 16 Карта всех событий

Мужчина в Москве обратился в правоохранительные органы по поводу пропажи своего кошелька, в котором находились документы, деньги и золотая икона. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, 30 марта примерно в 14:30 пострадавший, на тот момент находившийся в доме на Ленинском проспекте, обнаружил, что его кошелька нигде нет.

Мужчина заявил, что в черном бумажнике стоимостью три с половиной тысячи рублей находились его паспорт, водительское удостоверение, документы на автомобиль, банковские карты, 25 000 рублей, 100 долларов США и золотая икона, которая стоит 280 тысяч рублей.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Двое неизвестных 30 марта совершили нападение на пенсионера в столице. Они распылили потерпевшему в лицо баллончик с неизвестной жидкостью. Затем они, как уточняется, стали угрожать ему ножом. Пенсионер при этом не обращался за медицинской помощью.