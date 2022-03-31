Пассажир в Москве ударил ножом таксиста и сбежал

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Россия, Москва, Павелецкая площадь, 2с1 Карта всех событий

Пассажир ударил сотрудника службы доставки ножом в ребро и скрылся. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, вечером 30 марта в правоохранительные органы обратился таксист 1978 года рождения, который заявил, что его коллегу ударили ножом в ребро.

Позже выяснилось, что таксисту о случившемся рассказал сам пострадавший 1989 года рождения, который на своем «Hyundai Solaris» в районе Павелецкой площади подъехал к мужчине 1978 года рождения и передал все подробности инцидента.

На данный момент пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Правоохранители проводят проверку.

30 марта работник столичного хостела попал в реанимацию после драки с курьером на северо-востоке столицы. Выяснилось, что между ним и администратором хостела возник конфликт. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».