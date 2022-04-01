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В Белом доме назвали условие для разговора Путина и Байдена

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Белом доме назвали условие для разговора Путина и Байдена
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден на данный момент не планирует запрашивать телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, так как для инициирования такого контакта требуется деэскалация на Украине. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

— Мы очень ясно сигнализировали о том, что возобновление дипломатии на этом уровне (между президентами двух стран — прим. «ВМ») потребовало бы существенной демонстрации россиянами серьезной деэскалации. А мы этого не видели, — заявила она.

Бедингфилд также согласилась, что ее слова можно понимать как прямое требование Вашингтона к деэскалации на Украине. Более того, по словам директора по коммуникациям Белого дома, Штаты уже не раз «об этом сигнализировали», передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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