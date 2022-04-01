В Белом доме назвали условие для разговора Путина и Байдена

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Президент США Джо Байден на данный момент не планирует запрашивать телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, так как для инициирования такого контакта требуется деэскалация на Украине. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

— Мы очень ясно сигнализировали о том, что возобновление дипломатии на этом уровне (между президентами двух стран — прим. «ВМ») потребовало бы существенной демонстрации россиянами серьезной деэскалации. А мы этого не видели, — заявила она.

Бедингфилд также согласилась, что ее слова можно понимать как прямое требование Вашингтона к деэскалации на Украине. Более того, по словам директора по коммуникациям Белого дома, Штаты уже не раз «об этом сигнализировали», передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.