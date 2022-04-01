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В США считают укрепление рубля «искусственным»

Георгий Соланович

В мире
В США считают укрепление рубля «искусственным»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Санкции Запада против России работают, а Москва лишь искусственно «накачивает рубль». Об этом в четверг, 31 марта, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

— Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ, — заявила она.

По словам Бедингфилд, антироссийские санкции работают. Инвесторы отказываются от вложений в экономику РФ, а по стране гуляет «драматическая инфляция». Курс рубля, подчеркнула директор по коммуникациям Белого дома, уже не отражает настоящее положение дел в экономике России, передает РИА Новости.

31 марта рубль в начале валютных торгов на Московской бирже начал укрепляться по отношению к доллару и евро более чем на один процент.

Согласно данным биржи, на 10:05 по московскому времени курс доллара оценивается на уровне 83,55 рубля, а курс евро — 93 рубля. Так, европейская валюта показала снижение на 1,21 процента, а американская — на 1,18 процента.

При этом, по данным на 10:00 по московскому времени, курс доллара находился на уровне 83 рублей, показав падение на 1,83 процента.

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