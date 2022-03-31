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Рубль начал укрепляться к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Араз Салехов

Экономика
Рубль начал укрепляться к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже начал укрепляться к доллару и евро более чем на один процент. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 31 марта.

Согласно данным биржи, на 10:05 по московскому времени, курс доллара оценивается на уровне 83,55 рубля, а курс евро — на 93 рубля. Так, европейская валюта показала снижение на 1,21 процента, а американская — на 1,18 процента.

При этом по данным на 10:00 по московскому времени, курс доллара находился на уровне 83 рублей, показав падение на 1,83 процента. Курс евро при этом снижался на 6,87 процента, до 87,68 рублей, опустившись ниже 88 рублей впервые с 21 февраля, сообщает ТАСС.

Согласно вчерашним данным Мосбиржи, евро торгуется по цене 90,73 рубля, доллар при этом оценивается на уровне 82,54 рубля.

Американский инвестор Адам Таунсэнд заявил, что российской валюте удалось отыграть весь санкционный удар.

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