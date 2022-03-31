Американский инвестор заявил, что рубль отыграл весь санкционный удар

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Американский инвестор Адам Таунсэнд был удивлен, что курс рубля укрепился, несмотря на наличие антироссийских санкций. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили РИА Новости.

— Рубль отыграл весь свой санкционный удар, — заявил американский бизнесмен.

Также Таунсэнд отметил низкий уровень инфляции в России в сравнении со странами Европейского союза или Организации экономического сотрудничества и развития, говорится в сообщении.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что полный отказ от доллара в международных расчетах в настоящее время невозможен. Однако он отметил, что некоторые страны могут использовать в большей степени локальные валюты.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что технических преград для проведения оплаты в рублях почти нет. Эксперт полагает, что сложности могут возникнуть лишь в сфере межбанковской коммуникации.

Согласно данным на 30 марта, евро торгуется на Московской бирже по цене 90,73 рубля, а доллар — 82,54 рубля.