Аналитик назвал страны, которые могут отказаться от доллара вслед за РФ

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О полном отказе от доллара в международных расчетах в настоящее время не может быть и речи. Ни одно государство не может позволить себе полной изоляции. Но некоторые страны могут использовать в большей степени локальные валюты. Такую точку зрения изложил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Он отметил, что все чаще обсуждается вопрос о переходе к расчетам в национальных валютах по внешнеторговым операциям. Например, о переходе на расчеты в нацвалютах договорились страны ЕАЭС. Такие переговоры Россия ведет с партнерами в Азии и Африке. Также есть слухи, что Саудовская Аравия и КНР ведут переговоры о частичной оплате саудовской нефти юанями.

Но Китай в целом неохотно идет на увеличение роли юаня как мировой валюты, потому что это означает, что большие объемы накоплений иностранных резидентов в юанях предстоит тратить, то есть инвестировать. А это может снизить долю китайских владельцев крупными компаниями и откроет двери иностранным инвесторам во внутренний бизнес страны, считает аналитик.

— Помимо этого, растет доля расчетов в евро и фунтах, но доминирующей валютой все еще остается доллар США. Так, около 88 процентов операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты, — отметил Маслов в беседе с «Прайм».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Вечерней Москве», что отказ стран Евросоюза от российского газа в связи с решением РФ принимать оплату за ресурс в рублях может привести к негативным последствиям для ЕС.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия перейдет к расчету за поставки газа исключительно в рублях. Оплата в долларах и евро больше не будет приниматься. Он добавил, что РФ будет выполнять контрактные соглашения и не остановит поставки газа в другие страны.