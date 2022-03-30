Технических преград нет: экономист оценил перспективы российского экспорта за рубли

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В среду, 30 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли. Как рассказал «Вечерней Москве» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, технических преград для проведения оплаты в рублях почти нет.

Например, западная компания может открыть счет в российском банке, не находящемся под санкциями, купить рубли и заплатить ими за товары. Или же она может открыть счет в рублях в иностранном банке. Эксперт полагает, что сложности могут возникнуть лишь в сфере межбанковской коммуникации:

— Конверсия может производиться даже и без открытия счетов автоматически у банка, который обслуживает экспортера: платеж с одной стороны приходит в евро и тут же по текущему курсу конвертируется в рубли. Главное, согласовать режим работы счета и механизм обработки платежа. Вопрос лишь в том, как будет налажено взаимодействие между банками-контрагентами, а основная сложность в том, что оно может не быть налажено.

Однако, по мнению Надоршина, продавать широкий ассортимент российских товаров за рубли практически невозможно. Россия может «диктовать свои условия» отдельным контрагентам по определенным позициям своего экспорта, как, например, Европе по газу. Однако в отношениях не со всеми товарами позиция отечественных игроков столь же сильна. Поставки нефти, угля, пшеницы заменить уже проще, да и, если товар биржевой, то сотни покупателей и продавцов не станут пересматривать условия торговли из-за желания одного игрока, пусть и значимого.

— Навязать, например, Лондонской бирже торговлю в рублях почти нереально. Конечно, можно сколько угодно настаивать, чтобы цена на какие-то российские товары была в рублях. Однако важно понимать, что в настоящее время на этой бирже весь мир покупает товары в долларовых котировках и всех все устраивает. Попытка диктовать условия в такой ситуации с гораздо большей вероятностью приведет к потере возможности продавать через биржу. Тогда России придется искать собственные каналы сбыта, как результат появятся дисконты за нестандартные условия поставки и оплаты (товар придется продавать со скидкой — прим. «ВМ»), — объяснил экономист.

Собеседник «ВМ» также считает, что экспорт за рубли по широкому спектру товаров никто применять не планирует. Эта опция в первую очередь рассматривается в отношении сырья (нефть, газ, удобрения, пшеница и другие товары). При этом подобный шаг, по мнению Надоршина, не сильно повлияет на формирование цен:

— Прямой выгоды для национальной экономики в экспорте за рубли нет. Дело в том, что ценообразование на Россию не переключится. То есть по щелчку никто не станет смотреть на рублевую цену как на эталонную. Экспортеры и так вынуждены продавать 80 процентов своей валютной выручки, и небольшая добавка мало что изменит для рынка.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты газа из РФ в рублях не начнут действовать с 31 марта, потому что этот процесс не может произойти быстро.