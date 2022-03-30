Курс евро на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля

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Евро торгуется на Московской бирже по цене 90,73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 30 марта.

Доллар при этом оценивается на уровне 82,54 рубля. Так, европейская валюта показала снижение на 3,59 процента, а американская — на 3,17 процента.

В течение последней недели курс рубля неуклонно укрепляет свои позиции. На минувших торгах курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с 25 февраля.

Аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, с чем связано такое усиление российской валюты. На стабилизацию и укрепление курса рубля повлияли несколько факторов.

29 марта ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям, однако для этого необходимы улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в валюте. По его словам, хранение резервов в долларах и евро оказалось небезопасной тактикой, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях стал важным решением по укреплению нацбезопасности. Аналитик напомнил, что любой кризис имеет свой конец.