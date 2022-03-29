Курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 25 февраля

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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 83 рублей впервые с 25 февраля. Об этом во вторник, 29 марта, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро теряет 3,60 рубля, достигая отметки в 93 рублей.

Так, курс американской валюты расчетами на завтра по состоянию на 16:05 по московскому времени показывал снижение на 6,05 рубля, до 83,70 рубля, но несколькими минутами ранее уже падал до 82,95 рубля, сообщает ТАСС.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что недавнее ослабление российской валюты по отношению к доллару было ситуативным. По его словам, восстановление до 80 рублей возможно в ближайшее время.

Министерство финансов Российской Федерации досрочно выкупило внешние облигации с погашением 4 апреля. В ведомстве уточнили, что до погашения валютных обязательств кредиторам будет предложено получить выплаты в российских рублях

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что на данном этапе рубль укрепляется из-за несколько факторов: низкий импорт, высокие сырьевые цены, отключение нерезидентов от торгов, а также барьеры по перетоку иностранных валют.