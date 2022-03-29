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Эксперт пояснил, почему происходит снижение курса доллара

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперт пояснил, почему происходит снижение курса доллара
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На пике рыночного ажиотажа курс доллара достигал 120 рублей, но с 11 марта американская валюта стала дешеветь. Какие факторы способствовали снижению курса валюты и продолжится ли эта тенденция в апреле, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По словам специалиста, в настоящее время укреплению рубля способствуют несколько факторов: низкий импорт, высокие сырьевые цены, отключение нерезидентов от торгов, а также барьеры по перетоку иностранных валют.

— Еще один весомый драйвер — инициативы президента о переводе стран-санкционеров в рублевую зону при оплате потребляемого ими газа, — пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

Он добавил, что прогноз на весь апрель для российской валюты выглядит достаточно благоприятно. В краткосрочной перспективе доллар может еще немного подешеветь, но не стоит ждать сильного падения, заключил Зельцер.

29 марта курс доллара на торгах Московской биржи впервые с 28 февраля опустился ниже 88 рублей. В свою очередь евро первый раз за месяц подешевел до 96 рублей, передает ФАН.

До этого кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, когда начнется укрепление рубля. Он объяснил, что в связи с нестабильной геополитической ситуацией и повышением спроса на иностранную валюту рубль достаточно резко подешевел по отношению к доллару и евро.

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