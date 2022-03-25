Экономист рассказал, когда произойдет укрепление рубля

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, когда начнется укрепление рубля.

Как объяснил эксперт, ранее в связи с нестабильной геополитической ситуацией и повышением спроса на иностранную валюту рубль достаточно резко подешевел по отношению к доллару и евро.

При этом, по мнению эксперта, это ослабление российской валюты можно охарактеризовать как ажиотажное, а не экономическое.

По оценке эксперта, рубль будет восстанавливать позиции, когда выровняется информационный фон. При этом российская валюта вряд ли сумеет укрепиться, достигнув тех уровней, которые были зафиксированы до введения санкционных ограничений.

— Отклонение было слишком большое, но то, что у рубля есть резерв для восстановления, — это определенно. Через некоторое время мы увидим курс 80 рублей за доллар, — заявил эксперт в комментарии RT.

Ранее Центробанк опубликовал информацию о рекордном оттоке вкладов российских граждан. Сокращение составило 3,5 процента, передает Nation News.

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