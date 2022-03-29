Минфин объявил о досрочном проведении выкупа внешних облигаций с погашением 4 апреля

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Министерство финансов Российской Федерации сообщило о досрочном выкупе внешних облигаций с погашением 4 апреля.

В ведомстве уточнили, что до погашения валютных обязательств кредиторам будет предложено получить выплаты в российских рублях, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Министерство финансов России исполнило в полном объеме обязательства по выплате купона по евробондам в размере 102 миллиона долларов со сроком погашения в 2035 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 29 марта.

В этот же день ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что курс рубля может вернуться к показателям, которые наблюдались до кризиса, однако для этого необходимо добиться улучшения внешнеполитической ситуации и отказаться от хранения резервов в валюте. По его словам, хранение резервов в долларах и евро оказалось небезопасным решением, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях стал важным решением по укреплению национальной безопасности. Аналитик также добавил, что любой кризис имеет свой конец.