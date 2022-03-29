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Эксперт спрогнозировал укрепление рубля до докризисного уровня

Полина Долганова

Экономика
Эксперт спрогнозировал укрепление рубля до докризисного уровня
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Курс рубля может вернуться к докризисным показателям, однако для этого необходимы улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в валюте. Об этом во вторник, 29 марта, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По его словам, хранение резервов в долларах и евро оказалось небезопасной тактикой, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях стал важным решением по укреплению нацбезопасности. Аналитик напомнил, что любой кризис имеет свой конец.

— Сегодня геополитическая премия в курсе рубля достигает 40-50 процентов. То есть без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55-65 за доллар, — объяснил эксперт.

Он подытожил, что в будущем курс отечественной валюты может вернуться к значениям около 70 рублей за доллар, передает «Прайм».

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

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