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Экономист спрогнозировал возвращение курса доллара к 80 рублям

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист спрогнозировал возвращение курса доллара к 80 рублям
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал сообщение о том, что курс доллара на Мосбирже опустился ниже 86 рублей.

По словам эксперта, недавнее ослабление российской валюты по отношению к доллару было ситуативным.

— Это было конъюнктурное отклонение курса на негативных новостях от естественных фундаментальных значений, — отметил он в комментарии RT.

По его мнению, сейчас новостной фон нормализуется, поэтому рубль начинает восстанавливать позиции. Он пояснил, что не стоит ожидать курса 76 рублей на доллар, но восстановление до 80 рублей возможно в ближайшее время.

В свою очередь финансовый аналитик Тимур Нигматуллин отметил, что российская валюта может укрепиться к доллару, но не до прежнего уровня покупательной способности. По его словам, усиление инфляционных процессов снизило покупательную способность российской валюты за последний месяц примерно на 7 процентов, передает НСН.

29 марта ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям, однако для этого необходимы улучшение ситуации во внешней политике

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