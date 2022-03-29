«Начался откат»: экономист Юденков перечислил причины резкого укрепления рубля

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В течение последней недели курс рубля неуклонно укрепляет свои позиции. На минувших торгах курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с 25 февраля. Аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, с чем связано такое усиление российской валюты.

На стабилизацию и укрепление курса рубля повлияли несколько факторов. Один из них, как отмечает эксперт, выражается в снижении спроса на иностранную валюту внутри страны:

— Почему так взлетел доллар? Из-за массовой скупки доллара на бирже, вызванной паническими настроениями у банков и населения. Паникеры хотели купить доллар, чтобы уйти в более стабильную валюту. Все те, кто хотел это сделать, сделали. Теперь начался откат.

Повлияли на положительную динамику рубля и грамотные действия Банка России (ЦБ). Среди них — ограничение на снятие иностранной валюты в российских банках, временный запрет на продажу наличной валюты гражданам, а также ограничения на продажу ценных бумаг для нерезидентов.

Накануне в The Wall Street Journal (WSJ) вышла заметка, в которой говорится об «искусственной природе» нынешнего курса рубля. Эксперты WSJ полагают, что текущий курс российской валюты «не отражает реальной картины», а ее укрепление свидетельствует о «валютных интервенциях» ЦБ. Юрий Юденков с такой точкой зрения не согласился:

— Наверное, какая-то часть вмешательства ЦБ в торги есть для того, чтобы понизить курс рубля. Но сейчас Центробанку нужна валюта для выплат по евробондам. Так что просто так раскидываться валютой, даже для поддержания курса, ЦБ не будет.

Значительное влияние на курс российской валюты оказало решение принимать оплату за газ в рублях. Оно направлено на недружественные страны, которые ввели антироссийские санкции.

— Странам, которым нужен российский газ, придется его покупать за рубли. Думаю, что это тоже сыграло свою роль. Теперь часть стран закупает на бирже рубли. И это тоже работает на снижение курса как доллара, так и евро, — отметил экономист.

Собеседник «ВМ» также добавил, что в перспективе курс рубля может вернуться к значениям по состоянию на 23 февраля. Тогда один доллар котировался на уровне около 80 рублей.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что в долгосрочной перспективе доллар США, вероятнее всего, утратит свою господствующую позицию в качестве мировой валюты.