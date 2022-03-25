«Высоко взлетим»: как отразится на России отказ европейских стран оплачивать газ в рублях

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23 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны назвали решение лидера «нарушением» контракта. Если Европа откажется переходить на рублевую оплату за российский газ, тогда Москва будет вынуждена переориентировать свой нефтегазовый сектор на азиатское направление. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Главным партнером по газовому вопросу для РФ станет Китай, с которым можно переходить на расчеты в национальных валютах и улучшить положение российской экономики, считает эксперт.

По его словам, сейчас Россия идет на «обострение ситуации», требуя от Европы выплат в рублевом эквиваленте. Запад, в свою очередь, тоже не соглашается на уступки, отказываясь якобы платить за газ в российской валюте. У Москвы, по словам спикера, очень принципиальная позиция, она не собирается принимать оплату в иных валютах, даже если платеж поступит:

— Мы считаем, что нам должны платить в рублях, либо мы будем считать, что нам не заплатили. Следовательно, не будем поставлять газ. То есть ставки растут в этой игре.

Без радикального ухудшения качества жизни в Европе, как считает эксперт, западные партнеры отказаться от российского углеводорода не смогут:

— Более того, если ЕС законодательно запретит своим компаниям переходить на рублевые расчеты с Газпромом, тогда РФ воспримет такие требования в качестве санкции и запретит, в свою очередь, поставки угля в Европу. А именно углем они хотят частично заменить российский газ. А Россия является одним из самых крупных поставщиков угля в мире. Получается, что им придется искать сразу два альтернативных источника, что очень тяжело сделать в нынешних условиях.

Если же ЕС согласится покупать газ за рубли, он перейдет на российскую биржу, что поднимет отечественную экономику. В противном случае и при полном отказе от российских энергоресурсов, что маловероятно, считает эксперт, России есть куда перепрофилировать свое сырье — это азиатское направление, маршруты, запланированные еще в период СССР: страны Средней Азии, Афганистан, Индия и Китай, что сможет возместить потери европейского рынка:

— Стоит Москве и Пекину перейти на национальные валюты при оплате за газ, и мы высоко взлетим, потому что Китай — это суперэкономика, что позволит полностью возместить отсутствие европейских партнеров.

По словам Юшкова, с технической точки зрения Европа спокойно могла перейти на рублевый вариант оплаты. Формула ценообразования не меняется в данном случае, и сколько газ стоил в долларовом выражении, столько он и будет стоить.

— То есть цена газа не меняется. Сама валюта оплаты меняется! Если раньше европейские компании доллары и евро отдавали Газпрому, то теперь они их отдадут компаниям на бирже, получат от них рубли, а затем эти деньги перечислят Газпрому. Это сделать очень легко, потому что компаниям-посредникам все равно, в какой валюте вести расчеты, — отметил эксперт.

Но возникает другой вопрос: когда Газпром направит европейцам дополнительное соглашение, которое будет менять валюту расчета, как они поступят.

— Ведь будет предлагаться два варианта развития событий: либо они переходят на расчеты в рублях и партнерство продолжается, либо они отказываются от этого предложения и лишаются российского газа, — сказал Юшков.

Эксперт отметил, что «палки в колеса вставляют» европейские политики, которые не хотят подписывать это соглашение, поскольку, согласившись с такими условиями, они фактически признают, что в данный момент отказаться от российского газа не могут, а значит, что они остаются зависимы от России и идут на «ультиматум» Владимира Путина.