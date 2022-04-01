Два детсада поставили на кадастровый учет в ТиНАО с начала 2022 года

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оселение Филимонковское, квартал № 165, дом 17 Карта всех событий

Сотрудники управления Росреестра по Москве с начала 2022 года поставили на учет два детских сада, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) города. Об этом в сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

— Столичным управлением Росреестра поставлены на кадастровый учет два дошкольных образовательных учреждения, расположенных в «новой» Москве по адресам: поселение Филимонковское, квартал № 165, дом 17 и поселение Московский, улица Саларьевская, дом 11А, — говорится в сообщении.

Детский сад в ЖК «Цветочные поляны» рассчитан на 200 детей, а второй — построенный в составе ЖК «Саларьево парк» — может вместить в себя 220 обучающихся. В учебных заведениях есть помещения для групповых и индивидуальных занятий, а также музыкальные и спортивные залы. Прилегающая территория благоустроена.

По словам главы управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, равномерное наполнение жилых кварталов объектами социальной инфраструктуры создает комфортную среду для жизни детей, воспитателей и преподавателей, передает агентство городских новостей «Москва».

31 марта комитет по строительству и архитектуре города Москвы согласовал проект детского сада на 150 мест в районе Аэропорт.