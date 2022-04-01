Наталья Сергунина рассказала о старте программы компенсации за патентование изобретений

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 1 апреля в столице начнет работать программа компенсации затрат по патентованию изобретений в России для малого и среднего бизнеса, являющихся участниками Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 1 апреля.

— За патент, зарегистрированный на территории страны в течение последних 12 месяцев, московские предприниматели могут получить по 75 тысяч рублей за каждое свое изобретение. Программа действует с 1 апреля до 31 мая, — сообщила представитель мэрии.

Отмечается, что процесс получения гранта полностью автоматизирован. Для получения поддержки достаточно получить статус участника МИК и подать заявку в личном кабинете на платформе i.moscow.

Там необходимо указать номер полученного патента. После проверки с компанией подписывается договор, а средства перечисляются на счет организации.

29 марта Сергунина сообщила, что программа льготного кредитования правительства Москвы и корпорации МСП продлится до конца года. Корпорация МСП сможет покрыть за счет «зонтичного» поручительства до 50 процентов суммы кредита при недостатке залога для получения финансирования. Вся сумма займа может быть не выше 300 миллионов рублей.