«Наша еда против их санкций»: Медведев обозначил пункты продовольственной безопасности РФ

Фото: Правительство РФ

Проводимая недружественными странами политика и санкции могут привести к расширению списка запрещенных к ввозу в Россию продуктов из зарубежья. Об этом в пятницу, 1 апреля, в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В связи с этим политик решил обозначить несколько важных пунктов, связанных с продовольственной безопасностью страны.

Так, Медведев предложил заменить зарубежные товары на отечественные, установить приоритет в поставках продовольствия на российский внутренний рынок, поставлять товары и сельхозкультуры только дружественным странам за рубли и их национальную валюту, отменить поставку российских товаров в страны ЕС и США, а также прекратить импорт из недружественных стран, говорится в сообщении.

— Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся, — заключил политик, сопроводив сообщение большим количеством эмодзи с изображением разнообразной еды.

В среду, 30 марта, Дмитрий Медведев заявил, что «лучший способ оставить Европу без газа», — это проводимая ЕС политика: заморозить «Северный поток — 2» и активы Банка России, отказаться от оплаты российского газа рублями и провести обыски в офисах Газпрома.