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Медведев назвал «лучший способ» оставить Европу без газа

Евгений Белоусов

Политика
Медведев назвал «лучший способ» оставить Европу без газа
Фото: er.ru

Проводимая странами Евросоюза политика, санкции и отказ платить за российские энергоресурсы рублями может оставить Европу без газа. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в среду, 30 марта.

Он заявил, что «лучший способ оставить Европу без газа», — это проводимая ЕС политика: заморозить «Северный поток—2» и активы Банка России, отказаться от оплаты российского газа рублями и провести обыски в офисах «Газпрома».

— Молодцы! Мудрые решения европейских политиков! — написал Медведев в своем Telegram-канале.

23 марта Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту самого платежа.

От оплаты газа рублями уже отказались Великобритания и Болгария. Кроме того, власти Великобритании допускают ужесточение санкций против России.

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