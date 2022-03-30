Власти Болгарии отказались платить России за газ рублями

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Болгария не намерена оплачивать российский газ рублями Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова в среду, 30 марта.

— Позиция нашего правительства, которая координируется на европейском уровне, состоит в том, что мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа, — заявила она.

Бориславова уточнила, что в контакте четко прописана оплата в долларах или евро. По ее словам, ситуация с возможным прекращением поставок российского газа из-за отказа его оплаты в рублях уже обсуждалась на заседании совета министров.

Так как Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран, перебоя в поставках правительство государства не ожидает, передает РИА Новости.

В этот же день сообщалось, что Великобритания так же отказалась платить России рублями за энергоресурсы.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту самого платежа.