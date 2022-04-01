Москвичи завоевали 76 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по трем иностранным языкам

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Сборная московских школьников завоевала более двух третей от всех дипломов на Всероссийской олимпиаде по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Финальные соревнования олимпиады прошли с 28 марта по 1 апреля на базе Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова.

Награды получили ученики 28 столичных школ.

На счеты сборной столицы по итальянскому языку — три диплома победителей, и 16 призеров. Абсолютными победителями признаны Вениамин Пискунов из школы № 1811 в Восточном Измайлово и Никита Воронцов из школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.

Награды по испанскому языку получили 39 столичных школьников. Дипломы победителей достались восьми москвичам, призером стал 31 ученик. Абсолютным победителем признали ученика 11 класса Марка Юсупова из школы № 1252 имени Сервантеса.

Победителями по китайскому языку оказались трое жителей Москвы. Дипломы призеров получили 15 школьников.

Финалы включали письменный и устный этапы. В рамках первого участникам нужно было выполнить задания по аудированию и чтению, лингвострановедение и творческую работу и лексико-грамматический тест. На устном туре школьники показывали мастерство составления диалогов и историй.

Накануне стало известно, что сборная московских школьников завоевала свыше 70 процентов наград высшего достоинства на Всероссийской олимпиаде школьников по географии.