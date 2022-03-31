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Москвичи стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по географии

Араз Салехов

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Москвичи стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по географии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сборная московских школьников завоевала свыше 70 процентов наград высшего достоинства на Всероссийской олимпиаде школьников по географии. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Столичные школьники заняли лидирующую позицию в неофициальном командном зачете.

Заслуженные дипломы получили ученики 32 столичных школ. 17 человек стали победителями, 42 — призерами. Абсолютным победителем соревнования признан одиннадцатиклассник Тимофей Морозов из школы № 171, набравший наибольшее количество баллов.

Состязание проходило в Ставрополе с 26 по 31 марта. В общей сложности участниками олимпиады стали не менее 250 сильнейших школьников из 75 регионов России, говорится на сайте.

В среду, 30 марта, стало известно, что столичные школьники завоевали 15 дипломов победителей и 61 диплом призеров. Таким образом, они получили более 50 процентов от общего количества дипломов.

Помимо этого, на Всероссийской олимпиады по астрономии победили 13 учеников столичных школ. При этом призерами стали 27 москвичей.

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