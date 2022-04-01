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«Признала свою женственность»: Медведева рассказала, как решилась на откровенную фотосессию

Анастасия Колоскова

Общество
«Признала свою женственность»: Медведева рассказала, как решилась на откровенную фотосессию
Фото: Вечерняя Москва

Фигуристка Евгения Медведева, которая приняла участие в откровенной съемке для апрельского номера журнала MAXIM, рассказала, как решилась на этот шаг.

— Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять, — объяснила 22-летняя спортсменка.

По словам Медведевой, после принятия себя она смогла показаться во всей красе. Фотосессия позволила ей справиться с детскими комплексами по поводу своей внешности. Фигуристка отметила, что в своей фигуре ее устраивал только бюст, который был предметом зависти у сверстниц.

— Я была худая, но с грудью было все в порядке. Я себе очень не нравилась примерно с 19 лет до 21 года: лицо, фигура, качество волос, форма ног, отсутствие осиной талии, которую я вижу у девочек. Сейчас этот этап прошел, — призналась она в интервью MAXIM.

Спортсменка отметила, что с удовольствием ухаживает за лицом и телом. А откровенная съемка помогла ей повзрослеть и осознать собственную сексуальность и привлекательность.

В среду, 30 марта, российский тиктокер Даня Милохин отреагировал на откровенную фотосессию Евгении Медведевой. Кроме того, фотосессию фигуристки отметила и тренер Татьяна Тарасова. Она похвалила смелость Медведевой и не увидела в снимках ничего предосудительного.

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