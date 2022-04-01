Два паллиативных корпуса откроют в Москве после капитального ремонта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Миллионщикова, 1с2 Карта всех событий

До конца года в Москве завершат капитальный ремонт и откроют два корпуса паллиативной помощи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что развитие паллиативной помощи в столице продолжается. Благодаря открытию после ремонта и новых отделений в прошлом году число пациентов, получивших помощь в стационарах, увеличилось более чем на 20 процентов. Заммэра напомнила, что в этом году в городе открылся Центр паллиативной помощи для сестринского ухода «Люблино», который заработал в совершенно новом формате. В нем получать помощь пациенты, не нуждающиеся в круглосуточной помощи врача, но которым необходим квалифицированный сестринский уход.

— До конца этого года мы планируем открыть после капитального ремонта еще два таких учреждения. В них мы создадим обстановку, максимально приближенную к домашним условиям, — приводит слова Анастасии Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Первый корпус, в котором разместятся 113 коек — корпус Центра паллиативной помощи для сестринского ухода «Коломенское» — откроется на улице Академика Миллионщикова, дом 1, строение 2. Второй, корпус Центра паллиативной помощи для сестринского ухода «Даниловский», откроют в доме 19 (строения 1 и 2) в Щипковском переулке. Он вместит 84 койки.