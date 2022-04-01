Две пятиэтажки расселят в рамках программы реновации в Кузьминках

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленодольская улица, 28к4 Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки началось расселение в рамках программы реновации еще двух старых пятиэтажных домов. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что речь идет о пятиэтажках, расположенных на улицах Зеленодольской и Юных Ленинцев.

— 165 семьям из домов на улицах Зеленодольской (дом 28, корпус 4) и Юных Ленинцев (дом 40, корпус 2) направлены смотровые ордера. Они смогут получить новые квартиры в новостройке на Зеленодольской улице (дом 28а), — рассказал руководитель ведомства.

По его словам, участники программы по всем интересующим вопросам могут обратиться в центр информирования по переселению, который находится на первом этаже новостройки. Левкин уточнил, что 1 апреля центр будет работать с 09:00 до 21:00, а в последующие дни — с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00 без перерыва, воскресенье — выходной день.

Глава департамента добавил, что в Кузьминках в настоящее время идет переселение жителей восемнадцати пятиэтажек в одиннадцати новостройках, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Сергей Левкин сообщал, что в Кузьминках по программе реновации будут расселены 287 домов, где проживает свыше 64 тысяч человек. По его словам, для переселения участников программы уже построили 12 домов, 10 из которых передали под заселение, еще семь находятся на стадии строительства и планирования.