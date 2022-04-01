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Маршрутка перевернулась в подмосковных Люберцах

Елена Самойлова

Происшествия
Маршрутка перевернулась в подмосковных Люберцах
Фото: Depositphotos
Россия, Московская область, городской округ Люберцы, М-5 Урал, 23-й километр Карта всех событий

В подмосковных Люберцах маршрутное такси попало в ДТП. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— На 23-м километре трассы М5 «Урал» маршрутное такси ГАЗ, двигаясь в сторону области, совершило наезд на ограждение с последующим опрокидыванием транспортного средства, — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в салоне находилось 18 пассажиров. Пятеро из них пострадали, один человек погиб.

Подмосковная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Люберцах.

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