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Подмосковная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Люберцах

Араз Салехов

Происшествия
Подмосковная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Люберцах
Фото: Depositphotos
Россия, Московская область, Люберцы, М-5 Урал, 21-й километр Карта всех событий

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на автодороге М5 «Урал» в городском округе Люберцы. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, вечером 31 марта маршрутное такси попало в аварию. Из-за случившегося один человек скончался, пятеро пострадали. На данном этапе им оказывают медицинскую помощь.

Правоохранительные органы в скором времени дадут оценку исполнения перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, говорится в сообщении.

В субботу, 26 марта, столичная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии в ЮВАО Москвы. Уточняется, что утром 26 марта автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом во 2-м Грайвороновском проезде. В связи с чем водитель машины погиб, пассажир получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. При этом в автобусе пострадавших не оказалось.

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