Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в ЮВАО
Прокуратура столицы взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии в ЮВАО Москвы. Об этом в субботу, 26 марта, сообщили в ведомстве.
По данным правоохранителей, утром 26 марта автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в 2-м Грайвороновском проезде.
Легковушка наехала на бордюрный камень, выехала на встречку и врезалась в автобус, который в результате ДТП выехал с проезжей части.
Из-за случившегося водитель машины погиб, пассажир получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.
При этом в автобусе никто не пострадал, подытожили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД в Москве задержали более шести тысяч пьяных водителей с начала этого года. Такие данные сообщили в пресс-службе ГИБДД в пятницу, 25 марта. При этом половина из них привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, остальные — это те, у которых состояние опьянения было точно установлено.