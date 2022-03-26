Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в ЮВАО

Фото: прокуратура Москвы

2-м Грайвороновском проезде Карта всех событий

Прокуратура столицы взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии в ЮВАО Москвы. Об этом в субботу, 26 марта, сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, утром 26 марта автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в 2-м Грайвороновском проезде.

Легковушка наехала на бордюрный камень, выехала на встречку и врезалась в автобус, который в результате ДТП выехал с проезжей части.

Из-за случившегося водитель машины погиб, пассажир получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

При этом в автобусе никто не пострадал, подытожили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД в Москве задержали более шести тысяч пьяных водителей с начала этого года. Такие данные сообщили в пресс-службе ГИБДД в пятницу, 25 марта. При этом половина из них привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, остальные — это те, у которых состояние опьянения было точно установлено.