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Гинеколог рассказала, какие анализы нужно сдать для диагностики анемии

Ирина Игнатенко

Общество
Гинеколог рассказала, какие анализы нужно сдать для диагностики анемии
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Акушер-гинеколог Татьяна Кузнецова рассказала, что сбой менструального цикла может произойти по причине анемии. Для диагностики этого заболевания необходимо сдать определенные анализы.

— Для диагностики анемии, воспалительного процесса в организме, а также нарушения функции внутренних органов проводятся общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи. Также важно проверить кровь на железо, ферритин, 25-гидроксивитамин D, индекс омега-3, фолиевую кислоту, витамин В-12, — отметила она в комментарии РИАМО.

Сбои также могут быть вызваны гормональными нарушениями. Для диагностики гормональных нарушений рекомендуется сдать анализ крови на гормоны: АМГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон, ДГЭА-С, 17-ОНП, кортизол, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО.

Кузнецова добавила, что причин нарушения менструального цикла достаточно много. Поэтому важно проходить профилактические обследования один раз в полгода.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» эндокринолог Анна Куликова перечислила симптомы, которые могут указывать на проблемы с щитовидной железой.

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