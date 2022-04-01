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Инфекционист призвал не забывать про ревакцинацию от коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Инфекционист призвал не забывать про ревакцинацию от коронавируса
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На сегодняшний день общество все еще находится в экстремальных эпидемиологических условиях, отказываться от ревакцинации рано. Об этом сообщил главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

По словам эксперта, мутация коронавируса продолжится, новые варианты могут быть заразнее. Поэтому необходимо продолжать ревакцинацию в установленные сроки.

— Привились первый раз «Спутником V» — это одна прививка, через шесть месяцев «Спутником Лайт» — это ревакцинация. Сейчас уже люди подходят к тому, что кому-то потребуется еще одна ревакцинация. Я считаю, что рано говорить, что она уже не нужна. Все-таки лучше перебдеть, чем недобдеть. Умирают все-таки невакцинированные. Пока мы находимся в экстремальных еще условиях, — отметил он в комментарии НСН.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом во всем мире достигает отметки в 487 162 440 случаев. Число умерших превысило отметку в шесть миллионов. В основном это пожилые люди, лица со слабым иммунитетом, инвалиды и обладатели хронических заболеваний, передает издание argumenti.ru.

29 марта заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков дал прогноз, что пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет.

Инфекционист призвал не забывать про ревакцинацию от коронавируса
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